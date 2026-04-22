L'aeroporto di Santiago de Compostela chiuso per 5 settimane | voli cancellati fino a fine maggio

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Santiago di Compostela resterà chiuso per cinque settimane, dal 23 aprile al 27 maggio, a causa di lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo, tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali. I passeggeri sono stati informati delle modifiche e delle alternative di viaggio disponibili.

L'aeroporto di Santiago di Compostela ha annunciato che rimarrà chiuso per 5 settimane, dal 23 aprile al 27 maggio, il motivo? Necessita di importanti lavori di ristrutturazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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