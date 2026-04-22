L'aeroporto di Santiago de Compostela chiuso per 5 settimane | voli cancellati fino a fine maggio

L'aeroporto di Santiago di Compostela resterà chiuso per cinque settimane, dal 23 aprile al 27 maggio, a causa di lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo, tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali. I passeggeri sono stati informati delle modifiche e delle alternative di viaggio disponibili.

L'aeroporto di Santiago di Compostela ha annunciato che rimarrà chiuso per 5 settimane, dal 23 aprile al 27 maggio, il motivo? Necessita di importanti lavori di ristrutturazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Malè, italiani bloccati in aeroporto: “Voli cancellati e spazio aereo chiuso. Non sappiamo quando rientreremo”Momenti di tensione e incertezza all’aeroporto internazionale di Malè, capitale delle Maldive, dove decine di viaggiatori – tra cui diversi italiani... Leggi anche: Da Scicli a Santiago de Compostela, il cammino di Antonio Giannone: "Assaporo ogni metro" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Santiago de Compostela: aeroporto chiuso per 5 settimane, migliaia di passeggeri a terra; Spagna, chiude per lavori l’aeroporto di Santiago; Dongseo Trail, il cammino coreano che si ispira a Santiago de Compostela: percorso e tappe; Ryanair e Lufthansa tagliano i voli, e le altre? Come volare nell'estate 2026 senza sorprese (e senza perdere soldi). L’aeroporto di Santiago de Compostela chiuso per 5 settimane: voli cancellati fino a fine maggioL’aeroporto di Santiago di Compostela ha annunciato che rimarrà chiuso per 5 settimane, dal 23 aprile al 27 maggio, il motivo? Necessita di importanti lavori di ristrutturazione. Leggi tutte le ... fanpage.it Santiago de Compostela: aeroporto chiuso per 5 settimane, migliaia di passeggeri a terraL'aeroporto di Santiago de Compostela, nel Nord-ovest della Spagna, sospenderà tutte le operazioni da giovedì 23 aprile a mercoledì 27 ... travelquotidiano.com A Santiago de Compostela, in Spagna, sia Jacopo Cerutti che la new entry Thomas Marini hanno dominato la scena nella classe M5 e, soprattutto, nella classifica assoluta in cui hanno concluso in prima e seconda posizione - facebook.com facebook