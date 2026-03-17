Da Scicli a Santiago de Compostela il cammino di Antonio Giannone | Assaporo ogni metro

Da Scicli a Santiago de Compostela, Antonio Giannone sta percorrendo il suo cammino a piedi, assaporando ogni metro. In due giorni ha completato circa cinquanta chilometri e prevede di continuare fino alla fine di agosto, con possibilità di prolungare anche fino ai primi di settembre. Finora, ha affrontato un percorso che lo sta portando verso la meta, con l’obiettivo di completare il tragitto che si estende per circa 4 altri giorni.

Di chilometri, finora, ne ha fatti una cinquantina in due giorni. Da qui fino a fine agosto (“ ma forse anche ai primi di settembre ” secondo quanto dice lui stesso) ne dovrà fare altri 4.000! E oltre. Tutti a piedi eccezion fatta per lo Stretto di Messina che non supererà a nuoto ma col più ‘comodo’ traghetto. 4.000 e rotti chilometri per 56 mesi fuori casa. Tutto questo per raggiungere Santiago de Compostela partendo da Scicli, cittadina del sudest siciliano che ha dato i natali, fra gli altri, a Piero Guccione e Severino Santiapichi e dove c’è - in una stanza alò piano terra del municipio - il ‘commissariato di Vigata’ ovvero l’ufficio del Montalbano televisivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Scicli a Santiago de Compostela, il cammino di Antonio Giannone: "Assaporo ogni metro" Articoli correlati Non solo Santiago de Compostela, la mappa dei cammini che uniscono la Sicilia sulle orme del passatoUn fitto reticolo di trazzere e sentieri, non sempre facili da individuare, percorre la Sicilia in tutte le direzioni indicate dai punti cardinali,... Il Cammino di Santiago competitivoNel 825 Alfonso il Casto parte da Oviedo insieme alla sua corte per visitare la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, in quello che viene... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da Scicli a Santiago de Compostela il... Temi più discussi: Da Scicli a Santiago de Compostela, la sfida di Antonio Giannone: 4.000 km a piedi; Da Scicli a Santiago: il cammino di Antonio Giannone; L'impresa del 26enne Antonio Giannone: 4.000 km da percorrere a piedi da Scicli a Santiago de Compostela attraverso Italia, Francia e Spagna; Scicli-Santiago de Compostela a piedi, Antonio Giannone: Metto nello zaino tanta spensieratezza. Da Scicli a Santiago de Compostela, il cammino di Antonio Giannone: Assaporo ogni metroIl 26enne è partito lunedì 16 marzo: direzione la Cattedrale di Santiago. Un cammino decisamente allungato nel chilometraggio, per solcare sentieri noti e meno noti, battuti e meno battuti sino alla V ... msn.com Il cammino di Santiago: tappe, consigli e costiIl cammino di Santiago è uno dei percorsi religiosi più conosciuti del mondo, un sentiero che permette di entrare in contatto con la propria spiritualità, attraversando una parte dell’Europa fino a ... siviaggia.it Ragioni per imparare Italiano: Por que aprender italiano Esta podería ser unha boa razón Ven aprender italiano na Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela! Perché imparare l'italiano! Questa potrebbe essere una buona ragione Vi - facebook.com facebook