Malè italiani bloccati in aeroporto | Voli cancellati e spazio aereo chiuso Non sappiamo quando rientreremo

Momenti di tensione e incertezza all’aeroporto internazionale di Malè, capitale delle Maldive, dove decine di viaggiatori – tra cui diversi italiani – sono rimasti bloccati senza indicazioni chiare sui tempi di rientro. Tutti i voli risultano cancellati e lo spazio aereo è stato chiuso, lasciando passeggeri e famiglie in una situazione di stallo improvviso. «Siamo bloccati all’aeroporto di Malè senza sapere se e quando potremo tornare in Italia», raccontano alcuni connazionali in attesa da ore nell’area partenze. «I voli sono stati cancellati, lo spazio aereo è chiuso. Nessuno ci dà certezze». Secondo quanto riferito da fonti locali, la decisione sarebbe legata a sviluppi internazionali che hanno avuto ripercussioni immediate sul traffico aereo nella regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

