Gli rubano lo scooter ma i ladri non sanno che ha il Gps | trovato deposito con decine di moto
Questa mattina, gli agenti hanno scoperto un deposito con decine di moto rubate tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I ladri pensavano di aver fatto un colpo perfetto, ma non sapevano che lo scooter aveva il GPS acceso. Così, grazie alla tecnologia, gli investigatori sono riusciti a rintracciare il deposito e recuperare molte delle moto. I proprietari sono stati avvisati e stanno tornando a casa con le loro vetture.
Le moto sono state rubate tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Alcune erano state già smontate: i proprietari sono stati avvertiti del ritrovamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gli rubano lo scooter
Trovato il pirata che ha falciato con lo scooter una 23enne: è un 18enne, guidava senza patente
Temono il revenge porn ma condividono le loro immagini intime. Sanno che è una forma di controllo, ma danno lo stesso la password al fidanzato. Ecco la fotografia di una generazione lucida, che ha bisogni più grandi delle sue paure
In Italia, molti giovani condividono ancora immagini intime online, anche se sanno che può essere pericoloso.
Ultime notizie su Gli rubano lo scooter
Gli rubano lo scooter, la città glielo ricompraDue giorni fa gli avevano rubato il motorino elettrico con cui lavorava in giro per la città come venditore ambulante di rose, riuscendo a farsi apprezzare e farsi voler bene da tutta Caltanissetta. E ... ansa.it
Rimini, gli rubano lo scooter in stazione e lo ritrova carbonizzato: il piromane ladro arrestatoIl fatto ha causato preoccupazione, in quanto l'incendio è stato appiccato nei pressi di siepi, in zona trafficata ... altarimini.it
Il mistero della Toyota RAV-4 rubata ad una donna: il GPS dell'auto indica che la vettura è ancora di fronte a casa, ma è sparita. https://auto.everyeye.it/notizie/rubano-toyota-rav-4-lasciare-traccia-gps-indica-auto-e-855890.htmlutm_medium=Social&utm_s facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.