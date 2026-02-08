Gli rubano lo scooter ma i ladri non sanno che ha il Gps | trovato deposito con decine di moto

Questa mattina, gli agenti hanno scoperto un deposito con decine di moto rubate tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I ladri pensavano di aver fatto un colpo perfetto, ma non sapevano che lo scooter aveva il GPS acceso. Così, grazie alla tecnologia, gli investigatori sono riusciti a rintracciare il deposito e recuperare molte delle moto. I proprietari sono stati avvisati e stanno tornando a casa con le loro vetture.

