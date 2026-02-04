Esperimusme | Sotto la lente | laboratorio di microscopia

Questa mattina, un laboratorio dedicato al mondo invisibile ha aperto le sue porte ai bambini. Dopo una breve spiegazione su come usare il microscopio, i piccoli partecipanti si sono messi al lavoro osservando vetrini istologici. Hanno scoperto così come sono fatti i tessuti del corpo umano, tutto sotto gli occhi del microscopio.

Un laboratorio dedicato al mondo invisibile a occhio nudo. Dopo una breve introduzione all'uso del microscopio, i bambini partecipanti osserveranno vetrini istologici per scoprire com'è fatto il corpo umano a livello dei tessuti. L'esperienza si conclude con un'attività manuale: la costruzione di.

