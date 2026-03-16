Barry Lyndon | Kubrick Constable e il cinema pittorico

Lo sviluppo di un gusto pittorico nell’arte cinematografica non è certo esclusiva di un regista noto come Stanley Kubrick, eppure questi è stato sicuramente tra i nomi più importanti nel determinare la vicinanza tra queste due ramificazioni del mondo artistico. Barry Lyndon potrebbe non essere il film più famoso di Kubrick, ma è certamente quello dove il regista ha portato al parossismo la sua attenzione al dettaglio cinematografico. Uscito nel 1975, Barry Lyndon non fu certo campione di incassi, ma dimostrò qualcosa di molto più importante: la forza espressiva del cinema. Adattamento del romanzo Le memorie di Barry Lyndon di William Makepeace Thackeray, il film sintetizza l’odissea di brama e potere dell’uomo moderno, immersa nel romanticismo paesaggistico dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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