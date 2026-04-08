WaterBlitz di Po Grande | iscrizioni gratuite aperte sino al 16 aprile all’evento di primavera per il monitoraggio del fiume Po

È aperta fino al 16 aprile la possibilità di iscriversi gratuitamente a WaterBlitz di Po Grande, un evento di monitoraggio del fiume Po dedicato alla scienza partecipativa. L’iniziativa fa parte del progetto europeo FreshWater Watch, promosso da Earthwatch Europe, e mira a coinvolgere la comunità nella raccolta di dati ambientali sul corso d’acqua. La prima edizione di questa attività si svolgerà in primavera.

C’è tempo sino al prossimo 16 aprile per partecipare al primo evento di monitoraggio WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione, l’attività di citizen science (scienza partecipativa) del progetto europeo FreshWater Watch dell’organizzazione no profit Earthwatch Europe.L’evento di primavera si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

“WaterBlitz di Po Grande: aperte le iscrizioni gratuite all’evento di primavera per il monitoraggio del fiume PoI partecipanti possono aderire iscrivendosi tramite il link o inquadrando l’apposito QR code per ottenere le info sull’attività che verrà svolta dal...

Al via “WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione”: i cittadini protagonisti del monitoraggio del fiume PoAttraverso questa nuova attività di citizen science (scienza partecipativa) che si inserisce nel progetto FreshWater Watch dell’organizzazione no...

Temi più discussi: Vicobellignano: gli alunni della primaria in campo per la difesa del Grande Fiume; L'Africa di Giuseppe Morandi rivive alla Coop La Famiglia del Vho; Pasqua ad ingresso gratuito al Museo Diotti di Casalmaggiore; Festival della Carbonara, Sabbioneta risponde presente: Confermato per anni.

WaterBlitz di Po Grande: aperte le iscrizioni gratuite all’evento di primavera per il monitoraggio del fiume PoI partecipanti possono aderire iscrivendosi tramite il link o inquadrando l’apposito QR code per ottenere le info sull’attività che verrà svolta dal 24 al 27 aprile prossimi lungo il Grande Fiume ... parmatoday.it

Po Grande, call to action per i giovani Millennials e Gen ZRagazze e ragazzi dei territori rivieraschi, d’età compresa tra 18 e 35 anni, potranno contribuire attivamente, attraverso tre tappe nel mese di aprile ... parmatoday.it

Grazie a Gazzetta di Reggio che ha dato notizia del primo Waterblitz di Po Grande, evento che vedrà un'azione collettiva per il monitoraggio della qualità delle acque nella Riserva di biosfera dal 24 al 27 aprile prossimi e per cui sono aperte le iscrizioni (link a - facebook.com facebook