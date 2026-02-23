Al via WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione | i cittadini protagonisti del monitoraggio del fiume Po

Il progetto “WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione” coinvolge i cittadini nella raccolta di dati sul fiume Po, causata dalla crescente preoccupazione per l’inquinamento. Con l’obiettivo di monitorare la qualità delle acque, i volontari raccolgono campioni e analizzano i risultati in modo diretto. Questa iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra comunità e territorio, favorendo una maggiore consapevolezza sulla tutela delle risorse idriche. Le prime analisi sono già state avviate lungo il tratto centrale del fiume.

Attraverso questa nuova attività di citizen science (scienza partecipativa) che si inserisce nel progetto FreshWater Watch dell’organizzazione no profit Earthwatch Europe – realtà su scala globale che promuove la partecipazione delle comunità locali in progetti scientifici – l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), in qualità di Segreteria Tecnica Operativa della Riserva MAB UNESCO Po Grande, intende invitare cittadini, famiglie, scuole e appassionati a diventare protagonisti della cura del Grande Fiume, attraverso un’azione collettiva di monitoraggio della qualità delle acque della Riserva di Biosfera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it "Genti di fiume. Il culto etrusco del Po", una conferenza al Seminario vescovileIl 4 febbraio alle 17:30, presso l'Aula magna del Seminario vescovile di Piacenza, si terrà una conferenza intitolata Leggi anche: Caselle Landi, un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. INFORMAZIONI • Al via “WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione”. Cittadini protagonisti del monitoraggio del fiume Po. Aperte sul sito web della Riserva MAB UNESCO le iscrizioni ai webinar di giovedì 26 febbraio (per le scuole) e venerdì 27 febbrai - facebook.com facebook