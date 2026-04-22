La zona rossa a Montecatini convince tutti Ci sono più controlli e sicurezza ma dovrebbe essere estesa

A Montecatini la zona a vigilanza rafforzata sembra aver soddisfatto le aspettative. Da quando è stata introdotta, sono stati intensificati i controlli e sono stati rafforzati gli interventi di sicurezza. La misura, che riguarda una specifica area della città, ha ricevuto commenti positivi da parte di chi vive e lavora nel quartiere. Alcuni chiedono che questa modalità venga estesa anche ad altre zone del centro urbano.

Montecatini, 22 aprile 2026 – La zona rossa, ribattezzata zona a vigilanza rafforzata con la nuova normativa, piace. Il nuovo provvedimento prefettizio che proroga a Montecatini il periodo della vigilanza in strada, applica di fatto la nuova legge 23 del 24 febbraio 2026. Questa consente ai prefetti di istituire zone a vigilanza rafforzata per sei mesi, prorogabili fino a 18. Nella città termale resterà in vigore per tutta l’estate, includendo anche l’area della movida di viale IV Novembre. Positivo, per l’opinione comune, il bilancio della precedente fase. Lo stesso prefetto Angelo Gallo Carrabba ha evidenziato il calo dei reati, mettendo in luce una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La zona rossa a Montecatini convince tutti. “Ci sono più controlli e sicurezza, ma dovrebbe essere estesa” Notizie correlate Zona rossa estesa all’Oltretorrente, Cavandoli: "Vittoria per la sicurezza e per i residenti"“L’estensione della zona rossa anche all’Oltretorrente è una vittoria per la sicurezza di Parma e soprattutto per i tanti residenti che da tempo... Sicurezza a Napoli, Fuorigrotta verso la “zona rossa”: più controlli e videosorveglianzaIl Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica valuta l’estensione della vigilanza rafforzata nel quartiere Fuorigrotta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zona rossa a Montecatini, parla il Sindaco Del Rosso - TVL; Montecatini, ancora sì alla zona rossa: proroga?? di altri tre mesi, atteso il sì in Prefettura; Novità Zona Rossa a Montecatini: rinnovo e allargamento - TVL; La zona rossa a Montecatini convince tutti. Ci sono più controlli e sicurezza, ma dovrebbe essere estesa. La zona rossa a Montecatini convince tutti. Ci sono più controlli e sicurezza, ma dovrebbe essere estesaMontecatini, 22 aprile 2026 – La zona rossa, ribattezzata zona a vigilanza rafforzata con la nuova normativa, piace. Il nuovo provvedimento prefettizio che proroga a Montecatini il periodo della ... lanazione.it MONTECATINI TERME - PROROGATA LA ZONA ROSSA NEL CENTRO DI MONTECATINIProlungamento della zona rossa, estensione del perimetro di sicurezza a viale IV Novembre e chiusura del Cas all’ex Hotel Zenith. Sono i punti chiave per Montecatini Terme emersi dal Comitato provinci ... toscanatv.it Fantozzi (Fdi): “Raddoppio ferroviario Un flop. Già soppresso il diretto Montecatini – Firenze” - facebook.com facebook In #A11, rallentamenti per traffico intenso tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze #viabiliTOS x.com