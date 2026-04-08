A Napoli, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sta considerando di estendere la vigilanza rafforzata nel quartiere di Fuorigrotta. La decisione riguarda l’aumento dei controlli e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza nella zona. La proposta viene discussa in risposta alle esigenze di sicurezza segnalate dalle autorità locali e dai cittadini. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica valuta l’estensione della vigilanza rafforzata nel quartiere Fuorigrotta. Prevista anche l’installazione rapida di nuovi sistemi di videosorveglianza. Il quartiere di Fuorigrotta potrebbe presto diventare “zona rossa”. È quanto emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi ieri pomeriggio in Prefettura a Napoli, convocata dal prefetto Michele di Bari per fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza nel capoluogo. All’incontro hanno preso parte l’assessore comunale alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu, i vertici provinciali delle forze di polizia, il vice comandante della polizia metropolitana e il vice comandante della polizia locale di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sicurezza a Napoli, Fuorigrotta verso la “zona rossa”: più controlli e videosorveglianza

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