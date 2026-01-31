Zona rossa estesa all’Oltretorrente Cavandoli | Vittoria per la sicurezza e per i residenti

L’estensione della zona rossa all’Oltretorrente di Parma ha suscitato reazioni diverse. Il sindaco Cavandoli dice che si tratta di una vittoria per la sicurezza e per i residenti, che da tempo chiedevano più controlli. Ora, le forze dell’ordine potranno intervenire più facilmente in un’area che fino a poco fa era rimasta sotto pressione. La decisione arriva dopo settimane di richieste e proteste, e mira a riportare ordine e tranquillità nel quartiere.

"L'estensione della zona rossa anche all'Oltretorrente è una vittoria per la sicurezza di Parma e soprattutto per i tanti residenti che da tempo chiedevano più controlli e risposte concrete". Così l'onorevole Laura Cavandoli commenta il provvedimento che amplia l'area interessata dalle misure di.

