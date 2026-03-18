Nel programma de La Volta Buona si discute di dieta, un tema molto seguito dal pubblico, soprattutto in vista della prova costume. Durante la puntata del 18 marzo, si è parlato anche di una lite tra medici e di un’intervista in cui si svelano dettagli sulla vita privata di un noto cantante, con un punteggio di otto. La conduttrice Caterina Balivo ha guidato la discussione su questi argomenti.

Si torna a parlare di dieta nello studio de La Volta Buona. È uno dei temi più trattati dal programma di Caterina Balivo, che di fatto ha dato il via alla corsa alla prova costume. Un po’ di consigli utili, ha spiegato a inizio trasmissione, così da non farti trovare impreparati. Non solo aspetto fisico, però, l’attenzione è stata posta anche sulle generali condizioni di salute. Fare attività e mangiar sano, infatti, è prima di tutto una questione di tutela del fisico, più che di apparenza dello stesso. Cos’è la cronodieta mediterranea. Voto: 5. Come al solito, in studio c’è il prof. Giorgio Calabrese. È stato chiamato non solo a dare consigli ma anche a valutare l’ennesima dieta divenuta virale online: la cronodieta mediterranea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8)

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