Il pomeriggio di Rai 1 si colora con una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo, nell’appuntamento di martedì 31 marzo, torna su un tema ormai centrale del programma: la chirurgia estetica, con i suoi pro ma soprattutto con i suoi contro. Quando il confine tra il desiderio di correggere una parte di sé e qualcosa di più vicino all’ossessione diventa così sottile? In studio il dibattito si accende subito tra opinioni diverse e storie personali. E non mancano i momenti più leggeri, tra siparietti e casi che spostano il racconto su altri piani. Dalla discussione su Irina Shayk fino al divorzio Totti-Blasi, le nostre pagelle. Medicina estetica, è dibattito su Irina Shayk (6). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 31 marzo: i punzecchiamenti tra Caterina e Pino Insegno (7), il divorzio (mancato) di Totti e Ilary (8)

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