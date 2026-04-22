Ha ripreso ad allenarsi ieri allo Stadio Lungobisenzio il Prato. E’ iniziata la settimana che porterà ad affrontare l’ultima trasferta della stagione del girone E di Serie D, domenica (calcio d’avvio alle 15) allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello, casa dello Sporting Club Trestina. In questi giorni si capirà se tornerà a disposizione Bryan Gioè, ormai fuori da inizio marzo a causa della lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra rimediata durante il secondo tempo della sfida con il Cannara. "Abbiamo preferito rincondizionare al meglio Bryan prima di farlo tornare in gruppo", aveva dichiarato Giuliano Lamma alla vigilia del match con il Grosseto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La volata dell’entusiasmo. Il Prato non vuole fermarsi

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