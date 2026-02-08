L’Ascoli si prepara a una partita importante in trasferta contro il Pineto. I bianconeri non vogliono fermarsi e puntano a ottenere i tre punti per mantenere il ritmo. La squadra di casa, invece, cerca di approfittare del fattore campo per portare a casa la vittoria. Fischio d’inizio alle 17.

Ascoli, vietato fermarsi adesso. Scontro delicato in casa del Pineto quello che oggi, con fischio d’avvio programmato alle 17.30 al segnale di Lovison di Padova, vedrà gli uomini di Tomei impegnati nel cercare di portare a casa un’altra fondamentale affermazione. Adesso il Picchio è tornato a marciare spedito e per mantenere l’andatura i bianconeri dovranno confermare quanto di buono già dimostrato nel corso delle ultime tre gare in casa: Ternana (1-0), Perugia (2-1) e Livorno (3-1). Al perfetto cammino interno si è contrapposto un rendimento esterno da rivedere. Gli scivoloni nella tana di Pianese (4-2) e Juventus Next Gen (1-0) restano i più recenti in ordine temporale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli vuole continuare a correre. Vietato fermarsi contro il Pineto

Approfondimenti su Ascoli Pineto

L’Ascoli si prepara a affrontare la sfida contro la Ternana, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo.

L’Europa si prepara a ratificare l’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, un trattato commerciale di grande rilievo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ascoli Pineto

Argomenti discussi: Il Ravenna gioca prima e vuole mettere pressione. L’Ascoli va a Pineto: terza contro quarta; Ascoli Calcio, il mercato secondo Patti; L’Ancona vuole continuare a sognare; Calcio Serie C - Patti: ?L’Ascoli continua a patrimonializzare?.

L’Ascoli cambia marcia: ora il bis. Venerdì bisogna battere il LivornoIl Picchio è tornato a conquistare meritatamente i tre punti. Il ritardo dal Ravenna resta di cinque lunghezze . sport.quotidiano.net

Ascoli, Patti: Calciomercato per rendere più semplice il futuro. Un passo alla voltaStamane il Direttore Sportivo dell'Ascoli, Matteo Patti ha tenuto allo stadio 'Del Duca' la conferenza stampa a consuntivo della sessione. tuttomercatoweb.com

Ascoli, il ds Patti: «Il Presidente Passeri vuole una famiglia, non solo una squadra» facebook