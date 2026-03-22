Forlì prosegue la sua corsa e si prepara a una serie di otto partite in 34 giorni, tra oggi e domenica 26 aprile. Quattro di questi incontri si svolgeranno in trasferta, compresa la sfida di Ruvo, che potrebbe rappresentare un passo decisivo per la salvezza. La sequenza di partite definirà le posizioni in classifica del campionato di A2.

Otto partite in 34 giorni, quelle che diranno le prime verità sulla stagione. Da oggi a domenica 26 aprile si deciderà la classifica del campionato di A2. Forlì inizia la sua discesa verso lo striscione finale con l’insidiosa trasferta di Ruvo di Puglia, oggi alle 18 al PalaColombo (arbitri Boscolo Nale, Coraggio e Praticò). Per sperare di centrare l’obiettivo salvezza diretta, l’ Unieuro non deve fallire. Specie perché, dopo il ko di Cento nell’anticipo, ha la chance del sorpasso. L’avversaria non è imbattibile (terzultima a -4 da Forlì) e potrebbe esssere arrugginita visto che non gioca dal 22 febbraio. Poi fra soste e riposo, Ruvo si è fermata, ha ricaricato le pile, ha disputato un’amichevole contro il Basket Corato, ma indubbiamente sarà carente nel ritmo gara, un vantaggio che l’Unieuro dovrebbe sfruttare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì non vuole fermarsi. Scatta la volata salvezza. A Ruvo serve un altro blitz

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