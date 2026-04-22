Il settore dei vivaisti in Europa, inclusa l’Italia e in particolare la provincia di Pistoia, si è espresso a Bruxelles affermando di essere un partner strategico nelle politiche ambientali. La loro presenza e le loro opinioni sono state ascoltate durante incontri ufficiali, sottolineando il ruolo che rivestono nel promuovere pratiche sostenibili e contribuire agli obiettivi comunitari di tutela dell’ambiente.

Pistoia, 22 aprile 2026 – La voce dei vivaisti – europei, e quindi italiani e di conseguenza pistoiesi – si sente forte a Bruxelles. Succede grazie al Manifesto 2026 di Ena (European Nurserystock Association, ovvero l’associazione europea dei vivaisti), ieri oggetto d’incontro al Parlamento Europeo, ospiti dell’eurodeputato Dario Nardella, con l’Italia a coordinare il gruppo di lavoro. Il messaggio arrivato là dove si esercita il potere di decidere le sorti collettive è stato chiaro. E passa soprattutto da un atto necessario e non più procrastinabile: riconoscere il vivaismo come partner strategico nelle politiche verdi. È qui, in ambito vivaistico infatti, che si producono le cosiddette “infrastrutture verdi viventi”, responsabili del sequestro di carbonio, del raffrescamento urbano e del ripristino degli ecosistemi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La voce dei vivaisti a Bruxelles: “Siamo partner strategici nelle politiche per l’ambiente”

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