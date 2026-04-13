I conti di Palazzo dei Priori; le principali uscite i costi delle politiche sociali e le entrate voce per voce
Durante la riunione della seconda commissione consiliare a Palazzo dei Priori, l’assessora al bilancio del Comune di Perugia ha illustrato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025. Sono stati analizzati i principali dati finanziari, con particolare attenzione alle uscite più consistenti, ai costi sostenuti per le politiche sociali e alle entrate suddivise voce per voce. La presentazione ha fornito un quadro dettagliato delle entrate e delle spese del Comune.
In II Commissione consiliare a Palazzo dei Priori, l’assessora al bilancio del Comune di Perugia, Alessandra Sartore, ha presentato il rendiconto di gestione del Comune di Perugia, evidenziando i principali dati finanziari e di bilancio dell’esercizio 2025. Il documento, che certifica i risultati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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