I conti di Palazzo dei Priori; le principali uscite i costi delle politiche sociali e le entrate voce per voce

Durante la riunione della seconda commissione consiliare a Palazzo dei Priori, l’assessora al bilancio del Comune di Perugia ha illustrato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025. Sono stati analizzati i principali dati finanziari, con particolare attenzione alle uscite più consistenti, ai costi sostenuti per le politiche sociali e alle entrate suddivise voce per voce. La presentazione ha fornito un quadro dettagliato delle entrate e delle spese del Comune.