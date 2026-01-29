Bruxelles stanzia 650 milioni in progetti strategici per la sicurezza energetica

La Commissione europea ha annunciato di aver destinato quasi 650 milioni di euro a 14 progetti di infrastrutture energetiche tra diversi paesi. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la creazione di una vera Unione dell’energia. Le risorse serviranno a realizzare nuove reti e collegamenti che uniscono i sistemi di diversi Stati membri. La decisione arriva in un momento in cui l’Europa cerca di ridurre la dipendenza da fonti esterne e di rendere più stabile il settore energetico.

La Commissione europea accelera sulla costruzione della nuova Unione dell’energia e mette sul tavolo quasi 650 milioni di euro per finanziare 14 progetti di infrastrutture energetiche transfrontaliere. Le risorse arrivano dal “Connecting Europe Facility” (CEF), lo strumento con cui l’Unione europea sostiene le grandi reti strategiche nei settori di trasporti, energia e digitale. L’obiettivo è duplice: rafforzare la sicurezza energetica europea e ridurre i costi dell’energia per cittadini e imprese, aumentando al contempo l’integrazione delle rinnovabili e l’indipendenza strategica del continente, in una fase in cui Bruxelles punta a completare il distacco strutturale dalle importazioni russe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles stanzia 650 milioni in progetti strategici per la sicurezza energetica Approfondimenti su Bruxelles energia Innovazione sostenibile delle città: Bruxelles stanzia 60 milioni di euro A febbraio, Bruxelles lancerà il quarto bando dell’Iniziativa urbana europea, con un finanziamento di 60 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Discariche dismesse e siti contaminati: la Regione stanzia 1,5 milioni di euro per i progetti di bonifica La Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per supportare i Comuni nella bonifica di discariche dismesse e siti contaminati. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bruxelles energia Bruxelles stanzia 650 milioni in progetti strategici per la sicurezza energeticaCon i fondi del Connecting Europe Facility, l’Unione europea finanzia 14 infrastrutture energetiche transfrontaliere, puntando su reti elettriche, sicurezza delle infrastrutture critiche e idrogeno ... quotidiano.net Smart grid e idrogeno, dall’UE 650 milioni per la connessione tra PaesiLa Commissione Ue approva il finanziamento da 650 milioni per 14 progetti transfrontalieri volti ad accrescere la produzione di energia ... eunews.it RMC 101. . In diretta con la redazione di Tp24, anche oggi, 23 Gennaio 2026. Ecco di cosa parliamo. Harry, la Sicilia fa la conta dei danni Le stime superano il miliardo di euro. La Regione stanzia i primi 70 milioni, si guarda a Roma e a Bruxelles. Il presidente - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.