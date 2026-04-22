Durante il Green Energy Day, un evento dedicato alla promozione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, si è svolta una visita dei cittadini presso una bioraffineria urbana. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Free e supportata da Legambiente, ha coinvolto il pubblico in un percorso di approfondimento sulla trasformazione dei rifiuti in risorse energetiche, sottolineando l’importanza di pratiche sostenibili e innovative nel settore dell’energia.

Il Gruppo Cap ha aderito al Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica, alle rinnovabili e all’efficienza energetica, organizzata dal Coordinamento Free e promossa da Legambiente. L’iniziativa ha offerto ai cittadini rozzanesi l’opportunità di scoprire da vicino come i rifiuti si trasformano in risorse per il territorio, promuovendo una cultura dell’energia sostenibile e della gestione efficiente delle risorse nella bioraffineria urbana di Rozzano dove il ciclo dell’acqua si integra con quello dei rifiuti. Durante la visita guidata i partecipanti hanno potuto seguire da vicino il percorso dei fanghi e dei rifiuti liquidi all’interno dell’impianto, osservando le fasi di trattamento e il processo di produzione del biogas.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La visita dei cittadini alla bioraffineria urbana: "I rifiuti sono risorse"

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