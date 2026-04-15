Quattro sindaci di grandi città italiane si sono incontrati a Genova per discutere della sicurezza urbana. Durante l’incontro, hanno sottolineato che le risorse e il personale disponibili non sono sufficienti a garantire la sicurezza nelle strade delle rispettive città. La richiesta principale riguarda un aumento dei mezzi e del personale per migliorare la situazione. La riunione ha rappresentato un momento di confronto diretto con il governo su questo tema.

I sindaci di quattro grandi città italiane si sono riuniti a Genova per lanciare un grido d’allarme coordinato verso il governo, denunciando l’insufficienza di mezzi e personale per garantire la tranquillità nelle strade. Durante il convegno dedicato alla sicurezza integrata nei centri urbani, organizzato dalla Polizia locale insieme al Comune di Genova, i vertici delle amministrazioni di Genova, Bari, Bologna e Firenze hanno chiesto interventi strutturali che vadano oltre la semplice gestione dell’emergenza. Il dibattito ha la partecipazione del prefetto Gabrielli e dei rispettivi comandanti delle polizie locali: Manzo per Genova, Mignani per Bologna, Passaretti per Firenze e Palumbo per Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza urbana: il grido dei sindaci, servono più risorse

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