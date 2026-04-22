Petra Molino Quaglia afferma che l’ottimismo si manifesta nell’azione, anche in situazioni in cui potrebbe essere preferibile aspettare. Secondo lei, è importante muoversi quando il contesto sembra richiedere prudenza e agire invece che attendere conferme da altri. La sua visione si concentra sulla capacità di prendere decisioni in modo deciso e tempestivo, anche di fronte a rischi o incertezze.

Per Petra Molino Quaglia ottimismo è scegliere di agire quando il contesto suggerirebbe prudenza, muoversi quando altri attendono conferme. È qui che prende forma un’idea di ottimismo lontana dall’entusiasmo superficiale, un ottimismo che sa di ragionamento, che è strettamente connesso alla consapevolezza dell’azione. In questa tensione tra visione e concretezza si muove una storia lunga più di un secolo, quella del molino della famiglia Quaglia, immerso nella campagna padovana tra i Colli Euganei e vie d’acqua, dove la farina diventa non solo prodotto ma sintesi di cultura tecnica e sensibilità agricola. Una storia che non è mai stata statica, ma evolutiva, è l’intuizione che diventa pratica quotidiana.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La visione concreta di Petra Molino Quaglia

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