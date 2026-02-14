Marco Castello presenta l' album Quaglia sovversiva | in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Marco Castello ha annunciato il suo nuovo album “Quaglia sovversiva” e lo presenterà dal vivo al Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 26 giugno. La data deriva dall’accordo tra gli organizzatori GoMad Concerti e Megghiu Suli, che hanno scelto questa location all’aperto per ospitare il concerto. È la prima volta che l’artista porta sul palco le canzoni del suo ultimo lavoro in un evento così speciale.

Il 26 giugno, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, si terrà l’atteso concerto di Marco Castello, organizzato da GoMad Concerti e Megghiu Suli. L'artista presenterà il nuovo album “Quaglia sovversiva”. Biglietti disponibili su Ticketone (clicca qui per info biglietti). “Se fossi davvero un compositore – prosegue l’artista - probabilmente avrei potuto compiere questo esercizio senza nemmeno ricorrere al testo, ma sia per incompetenza che per mie mire pop alla fine ho dovuto cedere alla parola, così che il risultato finale è banalmente (come centinaia di esempi discografici precedenti) un disco di canzoni che costituiscono una storia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Eddie Brock porta il suo primo tour in Sicilia.

La band napoletana Nu Genea Live Band si prepara a salire sul palco del Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 25 luglio.

Marco Castello, musica e ribellione: Siracusa, l’identità e la Quaglia sovversivaIl cantautore siracusano Marco Castello racconta il suo album Quaglia sovversiva, tra mito di Ortigia, ribellione e musica indipendente ... siracusanews.it

Goa Boa (live) session presenta Marco CastelloPoco più di 30 anni, cantautore, polistrumentista siracusano interprete ironico, pungente e avvincente di questi tempi. Il concerto di Marco Castello, nel verde del parco di villa Rossi a Sestri ... rainews.it

Record of the Day Marco Castello - Quaglia Sovversiva #marcocastello #vinyl #recordoftheday #vinylstore #florence facebook