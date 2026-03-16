Parliamone – Quaglia sovversiva di Marco Castello

Parliamone, un invito che è anche un imperativo, è un programma a cura di Pierluigi Spagnolo. La voce è di Antonino J. Luzzi. Quando? Il lunedì alle 10.00. Il mercoledì in replica alle 10.00. Pierluigi Spagnolo ascolta Quaglia Sovversiva di Marco Castello. Quaglia Sovversiva, il terzo album di Marco Castello pubblicato il 12 dicembre 2025, è uno di quei dischi che non capisci subito se ti sta piacendo o se ti sta solo mettendo a disagio. E già questo, volendo, è un buon segno. Parte e tu sei lì che pensi: “ma che sto ascoltando?” — non perché sia strano, ma perché non ti prende per mano. Marco Castello ti butta dentro la stanza e poi si mette seduto in un angolo a guardare cosa fai; non ti spiega niente, ti lascia dentro le situazioni, e se ti perdi è anche un po’ colpa tua. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Marco Castello presenta l'album “Quaglia sovversiva”: in concerto al Piccolo Parco Urbano di BagheriaIl 26 giugno, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, si terrà l’atteso concerto di Marco Castello, organizzato da GoMad Concerti e Megghiu Suli.

L’ostinata pretesa di orgoglio localistico di Marco CastelloSicily’s calling! Il terzo album del trentaduenne cantautore siracusano Marco Castello – ormai uno dei nomi più chiacchierati della scena italiana –...

Contenuti e approfondimenti su Marco Castello

Parliamone – Quaglia sovversiva di Marco CastelloParliamone, un invito che è anche un imperativo, è un programma a cura di Pierluigi Spagnolo. La voce è di Antonino J. Luzzi. Quando? Il lunedìalle 10.00. Il mercoledì in replica alle 10.00. bergamonews.it

Con Marco Castello, Sanremo ha perso una bella occasioneIn un cast di outsider come quello del Festival di Sanremo 2026, il nome di Marco Castello non avrebbe sfigurato. In questi anni il cantautore siciliano, che con Quaglia sovversiva affronta la prova ... rockol.it