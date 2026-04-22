La Via dei Librai festeggia la Giornata Mondiale del Libro | il programma degli appuntamenti

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, che si celebra il 23 aprile e è stata istituita dall'UNESCO per promuovere la lettura e il diritto d'autore, “La Via dei Librai” organizza un evento speciale. Per questa ricorrenza, sono stati programmati diversi appuntamenti a cui partecipano librerie e operatori del settore. L'iniziativa si conclude con un ultimo, importante incontro che coinvolge diverse realtà del territorio.

In occasione del 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e il valore della proprietà intellettuale, “La Via dei Librai” propone un ultimo, significativo appuntamento al quale hanno aderito: la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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