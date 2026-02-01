Gabriele Muccino torna in sala con il suo nuovo film, “Le cose non dette”. Domani sarà a Sesto Fiorentino, al Cinema Multisala Grotta, alle 20, per incontrare il pubblico prima della proiezione. Più tardi, alle 21, sarà a Firenze, al Cinema Principe, per presentare il film ai cinefili toscani. Muccino si ferma in due città toscane, pronto a parlare del suo ultimo lavoro e a rispondere alle domande degli spettatori.

Il regista e sceneggiatore Gabriele Muccino sarà a Sesto Fiorentino domani alle 20 per incontrare il pubblico al Cinema Multisala Grotta prima dell’inizio della proiezione del suo film “ Le cose non dette ” e a Firenze al Cinema Principe alle 21.25, al termine dello spettacolo delle 19.30, dove risponderà alle domande in sala. Protagonisti della pellicola sono Carlo ed Elisa, affermati e brillanti, che vivono a Roma tra successi, abitudini e un amore che, forse, non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista brava e stimata. In cerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente, Vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo film di Gabriele Muccino. Regista in sala a Sesto e Firenze

Approfondimenti su Gabriele Muccino

Gabriele Muccino arriva in Toscana.

‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gabriele Muccino

Argomenti discussi: Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggi; Muccino, 'Le cose non dette'. Da Roma a Tangeri, luogo di fuga che non cura ma rivela; Le cose non dette : il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta alla Woody Allen; Le cose non dette.

Le cose non dette : il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta «alla Woody Allen»Il nuovo film con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini non è il solito film di Muccino ma ha qualcosa in più ... vanityfair.it

Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggiAl cinema dal 29 gennaio con un cast corale che comprende Miriam Leone, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, è basato sul bestseller Siracusa di Delia Ephron, che firma la scene ... tg24.sky.it

“Ti ho cercata tre volte per un film, dicevano che eri stanca”. Siparietto tra Miriam Leone e Gabriele Muccino nel salotto di Verissimo. Il regista svela curiosi retroscena con l'attrice, lanciando anche una frecciatina - facebook.com facebook

#LeCoseNonDette, regia di Gabriele Muccino, è al cinema da oggi con @01Distribution. "Quando si ritrova a non riuscire ad avere un figlio va veramente in crisi con se stessa", è quanto ci racconta Miriam Leone alla presentazione del film. bit.ly/49Xq7Rl x.com