La tv russa insulta la Meloni | Idiota e put

Durante il Salone del Mobile, il premier italiano ha commentato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, sottolineando che tra amici è normale essere sinceri, ma che i rapporti tra Italia e USA rimangono invariati. Nel frattempo, una trasmissione televisiva russa ha rivolto insulti alla premier italiana, definendola con espressioni offensive. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta alle parole pronunciate.

Poltrone e divani. No, non stiamo parlando di cariche pubbliche, stavolta, ma del Salone del mobile di Milano. Ieri il premier Giorgia Meloni, con aria rilassata e messa in piega fatta, ha inaugurato l’importante fiera del design indossando abiti casual, jeans, sneakers e giacca beige, scherzando con i cronisti: «Io giovane? Guardate come mi avete ridotto.». Si siede su diversi divani per testarne la comodità cercando così di stemperare la tensione interna di questi giorni e quella di questo difficile momento internazionale: «Datemi tregua», dice cercando di respingere l’assalto dei cronisti. «Questo divano è più comodo di quelli della Casa Bianca e di Palazzo Chigi».🔗 Leggi su Laverita.info

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