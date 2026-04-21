Idiota e cattiva la tv russa insulta Meloni | l’attacco di Solovyev

Una recente trasmissione televisiva russa ha rivolto insulti alla presidente del Consiglio italiano, definendola con espressioni offensive come “idiota patentata” e “bestia”. Tra le parole usate ci sono anche commenti offensivi riguardanti l’aspetto fisico e il carattere della leader italiana. La discussione ha suscitato scalpore sui media, attirando l’attenzione sull’uso di un linguaggio particolarmente duro in ambito televisivo.