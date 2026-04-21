Idiota e cattiva la tv russa insulta Meloni | l’attacco di Solovyev
Una recente trasmissione televisiva russa ha rivolto insulti alla presidente del Consiglio italiano, definendola con espressioni offensive come “idiota patentata” e “bestia”. Tra le parole usate ci sono anche commenti offensivi riguardanti l’aspetto fisico e il carattere della leader italiana. La discussione ha suscitato scalpore sui media, attirando l’attenzione sull’uso di un linguaggio particolarmente duro in ambito televisivo.
(Adnkronos) – "Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, Giorgia Meloni, brutta donnuccia, cattiva". E' l'attacco volgare e senza freni che Vladimir Solovyev, figura di riferimento della tv russa e propagandista vicinissimo al Cremlino, sferra in italiano contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente...
Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier