La tratta ’D Lunga’ va in pensione Addio ai cantieri immaginari I Comuni si riprendono il territorio

La tratta denominata ’D Lunga’ è stata ufficialmente chiusa, ponendo fine ai lavori di costruzione che da anni avevano coinvolto diverse aree del territorio. I lavori sono stati sospesi e i cantieri che non sono mai stati completati sono stati abbandonati. I Comuni interessati hanno iniziato a riprendere il controllo delle aree precedentemente occupate dai cantieri, segnando un cambiamento nella gestione del territorio.

Addio incertezze, addio cantieri immaginari che per anni hanno tenuto in ostaggio il territorio. Con un colpo di spugna che per qualcuno ha il sapore della liberazione, la Regione ha ufficialmente mandato in pensione la vecchia tratta “D Lunga” della Pedemontana, approvando l’adeguamento del proprio Piano territoriale. La scelta della “D Breve” – molto contrastata dallo stesso territorio - non è solo un dettaglio tecnico, ma la fine di un lungo esilio amministrativo per ventuno Comuni lombardi. Per centri come Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Carnate, Cornate d’Adda, Mezzago e Sulbiate la notizia è in qualche modo un nuovo inizio. Per anni,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tratta ’D Lunga’ va in pensione. Addio ai cantieri immaginari. I Comuni si riprendono il territorio Notizie correlate Pedemontana, 21 Comuni esclusi dalla tratta “D lunga”: quali sono e cosa cambiaMilano, 20 aprile 2026 – Scatta l’eliminazione della “tratta D” storica dell’autostrada Pedemontana per 21 Comuni della Lombardia. “Metti un pomeriggio a palazzo”: riprendono le visite guidate ai palazzi nobiliari del territorioQuest’anno il programma prevede l’apertura esclusiva di Palazzo San Giacomo a Russi e Palazzo Spreti a Ravenna, oltre a una visita a Palazzo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pedemontana, la Regione dice addio alla Tratta D (ma non a quella breve); Stralcio approvato dalla Giunta. Regione rinuncia alla tratta D Lunga dell’autostrada Pedemontana; Pedemontana, ventuno Comuni esclusi da tratto lungo autostrada; Pedemontana, è definitivo: la Tratta D Lunga rimpiazzata dalla D Breve. La tratta ’D Lunga’ va in pensione. Addio ai cantieri immaginari. I Comuni si riprendono il territorioAddio incertezze, addio cantieri immaginari che per anni hanno tenuto in ostaggio il territorio. Con un colpo di spugna che per qualcuno ha il sapore della liberazione, la Regione ha ufficialmente ... ilgiorno.it Pedemontana, è definitivo: la Tratta D Lunga rimpiazzata dalla D BreveDelibera di giunta regionale libera i comuni dai vincoli del tracciato lungo, ormai tramontato. L'assessore Comazzi: abbiamo ascoltato i territori. Che però contro la D Breve hanno fatto ... mbnews.it La lunga marcia Stephen King. Scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman nel 1979. Se uno non conoscesse la data direbbe che King sia stato costretto a scrivere un Battle royale nel momento in cui andavamo di moda, ma in realtà è precursore di quel g facebook Oggi a #Bruxelles – lunga giornata di incontri istituzionali, tra i quali: Conferenza sulla Politica di coesione e le regioni al confine orientale dell-Europa al Comitato Europeo delle Regioni. Incontro con la delegazione della Commissione Economia e x.com