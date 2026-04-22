La tratta ’D Lunga’ va in pensione Addio ai cantieri immaginari I Comuni si riprendono il territorio

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tratta denominata ’D Lunga’ è stata ufficialmente chiusa, ponendo fine ai lavori di costruzione che da anni avevano coinvolto diverse aree del territorio. I lavori sono stati sospesi e i cantieri che non sono mai stati completati sono stati abbandonati. I Comuni interessati hanno iniziato a riprendere il controllo delle aree precedentemente occupate dai cantieri, segnando un cambiamento nella gestione del territorio.

Addio incertezze, addio cantieri immaginari che per anni hanno tenuto in ostaggio il territorio. Con un colpo di spugna che per qualcuno ha il sapore della liberazione, la Regione ha ufficialmente mandato in pensione la vecchia tratta “D Lunga” della Pedemontana, approvando l’adeguamento del proprio Piano territoriale. La scelta della “D Breve” – molto contrastata dallo stesso territorio - non è solo un dettaglio tecnico, ma la fine di un lungo esilio amministrativo per ventuno Comuni lombardi. Per centri come Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Carnate, Cornate d’Adda, Mezzago e Sulbiate la notizia è in qualche modo un nuovo inizio. Per anni,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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