Metti un pomeriggio a palazzo | riprendono le visite guidate ai palazzi nobiliari del territorio

Cristiana Zama ha ripreso le visite guidate ai palazzi nobiliari del territorio ravennate, cercando di far conoscere meglio la storia delle famiglie che li hanno abitati. Questa quarta edizione di “Metti un pomeriggio a palazzo” permette ai visitatori di entrare in ambienti storici spesso chiusi al pubblico. Le visite, che si svolgono nel pomeriggio, offrono un’occasione per scoprire dettagli nascosti di antiche dimore e approfondire il patrimonio locale. Le prenotazioni sono già aperte.

Quest'anno il programma prevede l'apertura esclusiva di Palazzo San Giacomo a Russi e Palazzo Spreti a Ravenna, oltre a una visita a Palazzo Guiccioli, che approfondirà non solo i contenuti del Museo Byron e del Museo del Risorgimento, allestiti all'interno delle sale, ma si concentrerà anche sul palazzo stesso, sui suoi splendidi affreschi e sulla storia delle famiglie che lo hanno abitato. Il calendario comprende tre visite, tutte alle 15 e della durata di un'ora e mezza. Ogni incontro inizierà con una breve introduzione all'esterno e proseguirà con il percorso all'interno delle sale, ammirando affreschi, mosaici e decorazioni ancora conservati.