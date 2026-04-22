Un incidente sul Lago Maggiore ha coinvolto agenti israeliani, tra cui un membro del Mossad che operava contro l’Iran. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto, mentre si cercano dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Finora, non ci sono conferme ufficiali su cause precise o responsabilità, e il caso resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Non era una semplice gita sul lago. Non era una festa tra amici. E forse non è mai stato solo un incidente. A distanza di anni, il naufragio del battello “Gooduria”, avvenuto il 28 maggio 2023 nelle acque del Lago Maggiore, si trasforma in una vera e propria spy story internazionale, con intrecci che portano fino al cuore del conflitto tra Israele e Iran. Cosa successe il 28 maggio 2023. Quella sera a Lisanza si consumò una tragedia improvvisa: una barca si rovesciò durante una violenta tempesta, definita dalla autorità un downburst, un violento fenomeno meteorologico caratterizzato da forti raffiche di vento discendenti che si diffondono a raggiera al suolo, provocando danni simili a quelli di un tornado.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia degli 007 israeliani sul Lago Maggiore diventa una spy story: tra le vittime un agente del Mossad che lavorava contro l’Iran

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Una raccolta di contenuti

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