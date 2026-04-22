La surreale storia del governo che è rimasto senza soldi per la prossima legge di bilancio

Nella prossima legge di bilancio non sarà possibile usufruire del fondo Safe per finanziare interventi contro la crisi, a causa di un errore di calcolo pari a 23 milioni di euro. La situazione ha portato a una mancanza di risorse disponibili, impedendo l'accesso a fondi precedentemente destinati a sostenere le misure di emergenza. La scoperta ha suscitato attenzione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

A quanto pare, nella prossima legge di bilancio non potremo accedere al fondo Safe e avere miliardi da spendere per fronteggiare la crisi perché abbiamo sbagliato i conti per 23 milioni di euro. Storia di una capolavoro di autolesionismo politico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scuola e disabilità, la Regione impugna la legge di bilancio del GovernoLa Regione Emilia-Romagna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge nazionale di bilancio 2026 in riferimento all’istituzione dei Lep –... La storia surreale della famiglia nel bosco spiega perfettamente cosa sia il governo MeloniTre anni fa Meloni voleva il carcere disponeva il carcere per chi non manda i figli a scuola. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo show di Elio, genio surreale che strizza l’occhio al grande Jannacci; Augusto De Luca presenta il progetto fotografico Armageddon; Scoprite questo giardino straordinario e surrealista per gli Incontri ai Giardini 2026 nella Seine-et-Marne; Onirico, divertente, surreale: Il principe Mezzanotte tra maledizioni, metamorfosi e lieto fine. Il surreale sul piccolo schermo: 5 serie tv con storie fuori dall'ordinarioScopri queste cinque serie tv che sfidano la realtà, unendo surreale e mistero per raccontare storie imperdibili. serial.everyeye.it Un viaggio surreale tra la storia della musica italiana e l'attualitàAntonio Mezzancella al San Carlo di Foligno con in il sogno di salire su un altro palco: quello dell'Ariston I grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, dello spettacolo e ... rainews.it Un cinema costruito nel deserto del Sinai e mai inaugurato: la storia di un sogno oggi diventato un paesaggio surreale. facebook