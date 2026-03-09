La storia surreale della famiglia nel bosco spiega perfettamente cosa sia il governo Meloni

Tre anni fa, il governo guidato da Meloni aveva proposto di incarcerare chi non mandava i figli a scuola, mentre oggi si schiera a sostegno di una madre che non desidera che i figli ricevano istruzione o abbiano contatti con altri coetanei. Questa svolta mette in evidenza il cambiamento di posizione e la coerenza di un'azione politica che si muove in direzioni opposte nel corso del tempo.

Tre anni fa Meloni voleva il carcere disponeva il carcere per chi non manda i figli a scuola. Oggi difende in blocco una madre che non vuole che i figli siano istruiti e abbiano rapporti coi coetanei. Incoerenza? No. Semplicemente, strumentalizzazione della cronaca.

È assurdo che ci sia davvero un dibattito sulla vicenda della famiglia nel boscoIl benessere dei bambini viene prima delle scelte ideologiche dei genitori: è la legge, non cattiveria gratuita.

Meloni contro la decisione del Tribunale sui bambini della “famiglia nel bosco”In un lungo messaggio pubblicato su Facebook, Meloni ha espresso forte contrarietà alla decisione dei giudici.

