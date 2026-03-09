La storia surreale della famiglia nel bosco spiega perfettamente cosa sia il governo Meloni

Tre anni fa, il governo guidato da Meloni aveva proposto di incarcerare chi non mandava i figli a scuola, mentre oggi si schiera a sostegno di una madre che non desidera che i figli ricevano istruzione o abbiano contatti con altri coetanei. Questa svolta mette in evidenza il cambiamento di posizione e la coerenza di un'azione politica che si muove in direzioni opposte nel corso del tempo.

Meloni, il linguaggio della premier e dei suoi Fratelli: un rancoroso vittimismo lontano dagli Hobbit di Tolkien; Risarcimento da 76mila euro a Sea-Watch. Meloni Vergognoso. Meloni, la surreale giravolta della premier sulla giustizia: Giuste le parole di Mattarella, c'è chi vuole lotta nel fangoOltre 20 minuti di ribaltamento della realtà, un monologo in cui si è gettata acqua sul fuoco dopo aver infiammato il dibattito per 48 ore di fila. È il succo dell'intervista concessa da Giorgia Melon ... Meloni: Dobbiamo riuscire a garantire le pari opportunitàIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'incontro Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant'anni ... Facile essere apprezzati dalla Casa Bianca vero Giorgia Meloni Vergognati! P.S. Venerdì 13 marzo, alle 21.00 a GALLARATE al teatro CONDOMINIO (via Teatro, 5) sarò in scena con il mio monologo "Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di - Domanda del giornalista a Giorgia Meloni: «Condanna o condivide l'attacco di Usa e Israele all'Iran» Risposta: «Nessuno dei due. Non ho oggettivamente gli elementi per prendere posizione». (Ma ho tutti gli elementi per condannare gli assistenti sociali dell