Scuola e disabilità la Regione impugna la legge di bilancio del Governo

La Regione Emilia-Romagna ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge di bilancio del Governo per il 2026. La contestazione riguarda l’istituzione dei Livelli essenziali di prestazioni, specificamente quelli relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione di studenti con disabilità in età scolare. La Regione ha impugnato la normativa per questioni legate alla sua applicabilità e alla ripartizione delle risorse.

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge nazionale di bilancio 2026 in riferimento all'istituzione dei Lep – Livelli essenziali di prestazioni – relativi all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per alunne e alunni con disabilità in età.