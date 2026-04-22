La sua casa era un bazar della cocaina | arrestato con oltre un chilo di droga

Gli agenti della Squadra Mobile di Brescia hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente nella città, con diversi precedenti penali. Durante un’indagine, hanno trovato nel suo appartamento oltre un chilo di cocaina, che era stato allestito come base per lo spaccio. L’abitazione era stata trasformata in un vero e proprio bazar di droga, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine.

Un appartamento trasformato in base operativa per lo spaccio di droga: è quanto hanno scoperto nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia, che hanno arrestato un 52enne bresciano con numerosi precedenti.L’indagine è partita da alcuni riscontri raccolti sul.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco Notizie correlate Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia. L'auto usata come bazar per vendere la droga, trovato con un chilo di cocaina e una pistola finta senza tappo rossoIl continuo via vai di clienti ha insospettito gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che si sono appostati fino a smascherare...