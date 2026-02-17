L' auto usata come bazar per vendere la droga trovato con un chilo di cocaina e una pistola finta senza tappo rosso

Un uomo di 35 anni albanese è stato arrestato domenica mattina a Rimini perché usava la sua auto come banco di vendita di droga. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato un chilo di cocaina nascosto nel veicolo e una pistola giocattolo senza il tappo rosso. Il veicolo era stato trasformato in un vero e proprio punto di scambio, con la droga nascosta sotto i sedili e la pistola finta lasciata in bella vista.

Il continuo via vai di clienti ha insospettito gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che si sono appostati fino a smascherare lo spaccio Un panetto da 1 chilo di cocaina e una pistola giocattolo senza il tappo rosso. Questo il materiale sequestrato dagli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che, domenica mattina, hanno arrestato un 35enne albanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ad incastrare lo spacciatore sono stati i controlli del territorio da parte del personale della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi, avevano ricevuto una segnalazione su un importante giro di spaccio.