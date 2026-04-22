Una corretta alimentazione è fondamentale per i runner che vogliono migliorare le proprie prestazioni. Dalla colazione alla fase finale della corsa, la pianificazione dei pasti si concentra su equilibrio e regolarità, con attenzione al momento giusto per assumere i nutrienti. In questo contesto, si utilizza anche il metodo del piatto unico come strategia alimentare per ottimizzare l’energia disponibile durante l’attività fisica.

Dalla colazione alla maratona, la strategia alimentare del runner si basa su equilibrio, regolarità e timing nutrizionale. Scopriamo i consigli dell'esperto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La strategia alimentare per correre bene: il timing nutrizionale e il metodo del piatto unico

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