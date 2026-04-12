Secondo alcuni esperti, per gli investitori meno esperti è preferibile adottare un approccio di investimento regolare, investendo una somma fissa a intervalli prestabiliti. Questa strategia si differenzia dal tentativo di prevedere i momenti migliori per entrare o uscire dal mercato, una pratica che spesso si rivela inefficace. L’idea è di accumulare gradualmente capitale senza farsi guidare dalle oscillazioni di breve termine.

Un investitore inesperto potrebbe trarre più profitto investendo a cadenze fisse una data cifra, come una formichina, piuttosto che seguendo una strategia legata al timing di ingresso e uscita da un dato asset, che si rivela spesso fallimentare. Lo rivela una ricerca i ING, che mette a nudo tutte le difficoltà di fare market timing: un esempio è rappresentato dal calo dell’oro registrato a marzo (-10%) dopo ripetuti record storici e a dispetto del persistere di tensioni e rischi geopolitici. “Gli investitori che hanno visto nella guerra il momento giusto per investire in azioni della difesa o nell’oro sono rimasti delusi”, sottolinea Jacco...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Investimenti: meglio abbandonare la strategia del timing e fare la formica

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