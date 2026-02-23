Quali rischi corriamo con il digiuno intermittente? Il metodo alimentare di tendenza non è per tutti

Il crescente interesse per il digiuno intermittente deriva dai potenziali benefici sulla salute e dalla possibilità di perdere peso facilmente. Tuttavia, studi recenti evidenziano rischi significativi per chi ha problemi di salute o segue diete sbilanciate. Alcuni esperti avvertono che questo metodo potrebbe causare squilibri nutrizionali o peggiorare condizioni preesistenti. È importante valutare attentamente i propri bisogni prima di adottare questa pratica, che può non essere adatta a tutti.

Firenze, 23 febbraio 2026 – C’è chi lo considera una rivoluzione metabolica, chi una scorciatoia per dimagrire senza contare calorie. Il digiuno intermittente è una dieta tanto praticata quanto discussa: sedici ore senza cibo, otto per mangiare. Promette perdita di peso, “reset” dell’organismo, miglioramento dell’energia. Ma cosa accade davvero al nostro corpo quando interrompiamo l’alimentazione per così tante ore? E soprattutto: è una scelta adatta a tutti? Ne parliamo con il professor Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva, docente all’Università degli Studi di Siena nel corso “I Sistemi di Qualità e Sicurezza Nutrizionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Digiuno intermittente, nuove «prove» che questo modello alimentare non aiuterebbe a perdere pesoUno studio recente rivela che il digiuno intermittente non favorisce la perdita di peso, anche in presenza di sovrappeso o obesità.

Il digiuno intermittente non è efficace, il medico “Può accentuare una relazione disfunzionale con il cibo”Un medico afferma che il digiuno intermittente non funziona e può peggiorare il rapporto con il cibo.

Perché il digiuno intermittente non è per tutti (e va bene così)

