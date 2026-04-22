La strabiliante crescita a due cifre della super azienda guidata da un comasco

Il gruppo Moncler ha registrato un incremento del 12% nei ricavi del primo trimestre 2026 rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 881 milioni di euro. La crescita si è verificata a tassi a due cifre, confermando una forte espansione del marchio. La società è guidata da un amministratore delegato proveniente dalla provincia di Como. I risultati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano l’intero periodo analizzato.

Numeri in forte crescita per il gruppo Moncler, guidato dal comasco Remo Ruffini, che chiude il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 881 milioni di euro, in aumento del 12% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Crescita sopra le atteseI risultati sono stati definiti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Mercato del lusso in crescita, l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioniGentili Mosconi chiude il 2025 con ricavi in forte crescita (+30%): migliorano ordini e marginalità, segnali positivi per il 2026 Numeri in forte... Rinnovo Yildiz, è il giorno. Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventusdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La strabiliante crescita a due cifre della super azienda guidata da un comasco; Rinnovabili, la strabiliante crescita nei paesi a basso reddito. Rinnovabili, la strabiliante crescita nei paesi a basso redditoUn rapporto del think tank Ember evidenzia l’autentico boom delle energie rinnovabili nei 74 paesi del Climate vulnerable forum. lifegate.it