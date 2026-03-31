Mercato del lusso in crescita l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioni
Il mercato del lusso continua a mostrare segnali di espansione, con l’azienda comasca Gentili Mosconi che ha registrato ricavi per 54,1 milioni di euro nel suo recente bilancio. Fondata nel distretto tessile di Como, l’azienda è riconosciuta come uno dei principali attori locali e collabora con alcuni dei marchi più noti del settore internazionale. I risultati finanziari evidenziano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.
Gentili Mosconi chiude il 2025 con ricavi in forte crescita (+30%): migliorano ordini e marginalità, segnali positivi per il 2026 Numeri in forte crescita per Gentili Mosconi, tra le realtà più affermate del distretto tessile di Como e partner dei grandi marchi del lusso internazionale. Il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 54,1 milioni di euro, in aumento del 30,3% rispetto ai 41,5 milioni del 2024. La crescita è stata trainata sia dall’integrazione di Manifatture Tessili Bianchi sia da un ritorno alla crescita organica nella seconda metà dell’anno, con un +13,3% a parità di perimetro. In miglioramento anche la redditività operativa: l’Adjusted EBITDA sale a 4,1 milioni (contro 3,2 milioni), mentre l’Adjusted EBIT raggiunge 1,7 milioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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