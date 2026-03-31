Mercato del lusso in crescita l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioni

Il mercato del lusso continua a mostrare segnali di espansione, con l’azienda comasca Gentili Mosconi che ha registrato ricavi per 54,1 milioni di euro nel suo recente bilancio. Fondata nel distretto tessile di Como, l’azienda è riconosciuta come uno dei principali attori locali e collabora con alcuni dei marchi più noti del settore internazionale. I risultati finanziari evidenziano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

Gentili Mosconi chiude il 2025 con ricavi in forte crescita (+30%): migliorano ordini e marginalità, segnali positivi per il 2026 Numeri in forte crescita per Gentili Mosconi, tra le realtà più affermate del distretto tessile di Como e partner dei grandi marchi del lusso internazionale. Il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 54,1 milioni di euro, in aumento del 30,3% rispetto ai 41,5 milioni del 2024. La crescita è stata trainata sia dall’integrazione di Manifatture Tessili Bianchi sia da un ritorno alla crescita organica nella seconda metà dell’anno, con un +13,3% a parità di perimetro. In miglioramento anche la redditività operativa: l’Adjusted EBITDA sale a 4,1 milioni (contro 3,2 milioni), mentre l’Adjusted EBIT raggiunge 1,7 milioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Mercato del lusso in crescita, l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioni Articoli correlati Mercato del lusso in ripresa, l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioniGentili Mosconi chiude il 2025 con ricavi in forte crescita (+30%): migliorano ordini e marginalità, segnali positivi per il 2026 Numeri in forte... Lusso, che 2026 sarà? Prevale ottimismo su crescita ricaviNonostante il contesto incerto, segnato da conflitti geopolitici, dazi e tensioni commerciali, l’Italia si conferma nel 2026 il mercato in cui... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento È l’ora del Giappone. Mercato da 32 miliardi; Guerra, a Dubai crolla il mercato immobiliare: giù i prezzi delle case di lusso; Trieste: il mercato degli affitti di lusso accelera nel cuore della Città Vecchia; Mercato del lusso in crescita, l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioni. Mercato immobiliare in Toscana, boom dell’extra-lusso. E l’Argentario supera il ChiantiNel 2025 crescono del 54% le richieste sopra i 3 milioni. Nuova geografia della domanda: costa e privacy trainano il mercato ... lanazione.it Bologna - Mercato del Mezzo Emilia-romagna, Bologna italy Magical - facebook.com facebook Secondo i report, il colosso energetico francese ha dominato a marzo il mercato del greggio mediorientale, comprando decine di carichi grazie alle opportunità create dalla guerra. x.com