Rinnovo Yildiz è il giorno Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventus

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Il talento turco riceve uno stipendio da top player e si lega ai bianconeri per altri dieci anni. Il club ha messo nero su bianco con l’agente Comolli, assicurando il futuro del giocatore. Ora Yildiz è blindato e pronto a continuare il suo percorso con la maglia della Juventus.

Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro del talento turco. Il vero botto di mercato della Juventus esplode a sessione conclusa, confermando la volontà ferrea della società di porre basi solidissime per il ciclo che verrà. Non si tratta di un nuovo acquisto, ma di una mossa strategica che blinda il gioiello più prezioso della corona bianconera: Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 ha raggiunto un accordo totale per il prolungamento del contratto fino al 2030. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Rinnovo Yildiz, i dettagli dell’accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, è il giorno. Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventus Approfondimenti su Yildiz Juventus Yildiz Juve, ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Yildiz. Rinnovo Yildiz, pronto un super contratto per trattenere il talento turco alla Juventus. I dettagli dell’accordo La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Yildiz Juventus Argomenti discussi: Oltre allo stipendio top c'è il bonus di Elkann: il nuovo contratto di Yildiz con la Juve; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli. Juve, l'annuncio del rinnovo di Yildiz sarà uno show: attesa per la conferenza di SpallettiSuper contratto per il dieci turco: subito 6 milioni In estate salirà a quota 7, sarà il più pagato della rosa ... gazzetta.it La Juventus e Yildiz hanno detto sì: dettagli sul rinnovo e i retroscena dell'accordoJuventus-Yildiz, accordo totale sul rinnovo: cifre, bonus e strategia futura. Il talento turco diventa il simbolo del nuovo corso bianconero. sport.virgilio.it #Yildiz si lega alla #Juventus con un rinnovo faraonico fino al 2030 Accordo da capogiro svelato dalla Gazzetta: lo stipendio passa a 6 milioni subito, per poi salire a 7 milioni più bonus successivamente LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 x.com (Gds) "E'il giorno di Yildiz: oggi l'annuncio del rinnovo, la Juve pronta a celebrare la firma della sua stella in grande stile" https://ow.ly/UfW650YaF1i facebook

