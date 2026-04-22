La storia non finisce qui Giuseppe Caldara ‘u tabbaccaru | da Arci Porco Rosso la presentazione del libro
Domani alle 16, presso il Caffè Letterario di Arci Porco Rosso, si terrà la presentazione del libro “La storia non finisce qui”. L'evento, organizzato dall'ente culturale, vedrà la partecipazione dell'autore Giuseppe Caldara, noto come ‘u tabbaccaru’. La presentazione si concentrerà sulla narrazione del testo e sulla figura del protagonista, offrendo ai presenti l'opportunità di approfondire i dettagli della storia.
Domani, alle ore 16, al Caffè Letterario, da Arci Porco Rosso, si terrà la presentazione del libro “La storia non finisce qui. Giuseppe Caldara ‘u tabbaccaru”, di Vito La Marca, edizioni l’Arca di Noè.Il libro è un romanzo storico narrato sotto forma di “cunto”, ambientato a Palermo (1848-1850).🔗 Leggi su Palermotoday.it
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