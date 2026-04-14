Lo specchio dei forti | da Arci Porco Rosso la presentazione del libro di Alberto Bilardo

Giovedì 16 aprile alle 16, presso il Caffè Letterario di Arci Porco Rosso, si terrà la presentazione del libro “Lo specchio dei forti” di Alberto Bilardo. L’evento fa parte della serie “Protagonisti della nostra storia” e prevede un incontro dedicato alla discussione del testo, con l’obiettivo di dare spazio a diverse voci e interpretazioni. La presentazione si svolgerà in un ambiente dedicato alla promozione della lettura e del confronto culturale.