L'allenatore del Paris FC ha commentato la presenza di giocatori italiani nelle rose di alcune grandi squadre, affermando che, nella sua squadra, ci sono più italiani rispetto a Milan e Juventus. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui numeri relativi ai calciatori italiani in alcune formazioni di alto livello, evidenziando una disparità rispetto alle scelte di altre società. La discussione si concentra sulla presenza di atleti italiani nel calcio europeo.

Dopo la sconfitta contro di Zenica contro la Bosnia, che è costata all'Italia la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, ha preso il via una lunga serie di dibattiti sui problemi che affliggono il nostro calcio. C'è chi punta il dito sui vivai, chi imputa la colpa alla mancanza di talento e chi parla di poco coraggio degli allenatori, che hanno paura di lanciare i giovani. Quello che è certo è che servono riforme, per ridare dignità a un paese che ha in bacheca quattro coppe del mondo. Al termine della vittoria esterna per 3-1 contro il Metz, ottenuta con Coppola, Immobile e Koleosho titolari, Antoine Kombouaré, allenatore del Paris FC, si è lasciato andare a una battuta su Milan e Juventus che fotografa perfettamente lo stato di salute del calcio italiano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La stoccata di Kombouaré (allenatore Paris FC): “Faccio giocare più italiani io di Milan e Juventus”

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