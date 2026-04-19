Dopo la vittoria per 3-1 contro il Metz, l’allenatore del Paris FC ha commentato la presenza di numerosi giocatori italiani nella sua squadra, affermando che ci sono più italiani rispetto a club storici come Juventus e Milan. La dichiarazione è arrivata al termine della partita, senza ulteriori approfondimenti o commenti aggiuntivi. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei giocatori o sulle dinamiche di mercato coinvolte.

Al termine della gara vinta per 3-1 dal suo Paris Fc sul campo del Metz, l’allenatore dei parigini Antoine Kombouaré ha punzecchiato l’Italia: “Ci sono più italiani che giocano da noi oggi che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre. Ecco perché gli italiani non andranno ai Mondiali”. Nella sua rosa, ha infatti a disposizione Diego Coppola, Ciro Immobile e Luca Koleosho.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Più italiani noi di Juve e Milan, ecco perché non fate i Mondiali": la stoccata di Kombouaré

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