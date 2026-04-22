Nel nuovo romanzo di Gabriella Genisi, intitolato «La Specchia del diavolo» e pubblicato da Rizzoli, il paesaggio assume un ruolo centrale nella narrazione. La storia si svolge in un territorio che si trasforma in un vero e proprio protagonista, contribuendo a creare l’atmosfera del giallo. La presenza del paesaggio si intreccia con gli eventi, dando vita a un ambiente che arricchisce la trama.

Che il territorio sia diventato un vero e proprio personaggio nel giallo italiano, e che il giallo abbia avuto il merito di “inventare” un paesaggio, è sempre più una conferma. E «La Specchia del diavolo» (Rizzoli), di Gabriella Genisi, autrice della serie di successo, cartaceo e televisivo, del commissario Lolita Lobosco, lo dimostra. La Specchia del diavolo, in griko «Segla u demoniu», nel cuore della Grecìa Salentina, un enorme cumulo sassoso attorno a cui aleggiano leggende, è il luogo scelto dalla scrittrice barese per ambientare il suo giallo che a cominciare dal mistero di Rami, giovane indiano ritrovato ferito sotto il cumulo di...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «La Specchia del diavolo» (Rizzoli), di Gabriella Genisi. Se il paesaggio diventa protagonista di un “giallo”

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