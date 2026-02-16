Alla Ubik di Foggia torna Gabriella Genisi con il nuovo romanzo ‘La Specchia del diavolo’

Gabriella Genisi torna alla libreria Ubik di Foggia mercoledì 18 febbraio alle 18.30 per presentare il suo nuovo romanzo, ‘La Specchia del diavolo’. La scrittrice pugliese ha scelto questa occasione per incontrare i lettori e condividere dettagli sulla sua ultima pubblicazione, che sta già attirando molta attenzione. La presentazione si svolge nel cuore della città, in un momento in cui molti appassionati di libri si preparano a scoprire questa nuova storia.

Mercoledì 18 febbraio alle 18.30, la scrittrice pugliese Gabriella Genisi torna negli spazi della libreria Ubik di Foggia per presentare il suo ultimissimo romanzo, ‘La Specchia del diavolo’ (Rizzoli, 2026). In questo quarto e avvincente episodio della serie che ha per protagonista la determinata carabiniera Francesca Lopez, si racconta di una morte misteriosa avvenuta tra le campagne della Grecia Salentina, tra cumuli di sassi e suggestioni ancestrali. A conversare con Gabriella Genisi, saranno i lettori del gruppo ‘A qualcuno piace. Giallo’. ‘La Specchia del diavolo’ (Nero Rizzoli, 2026). È una tersa giornata di marzo, quando, ai piedi della Specchia del diavolo, un imponente cumulo di pietre nelle campagne salentine, viene ritrovato il corpo di un ragazzo in fin di vita.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Giornata contro la violenza sulle donne, a Foggia arriva Gabriella Genisi Alessio Pizzicannella presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di Napoli Venerdì 13 febbraio alle 18:00, Alessio Pizzicannella porta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornata per le vittime meridionali del Risorgimento: l'autore Gennaro Zona; La vita giovane: Mattia Insolia alla Ubik di Como; Ubik Cagliari: addio al bookclub Tra le righe dopo sette anni di storie; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026. Alla Ubik di Foggia torna Gabriella Genisi con il nuovo romanzo ‘La Specchia del diavolo’Mercoledì 18 febbraio alle 18.30, la scrittrice pugliese Gabriella Genisi torna negli spazi della libreria Ubik di Foggia per presentare il suo ultimissimo romanzo, ‘La Specchia del diavolo’ (Rizzoli, ... foggiatoday.it Giornata per le vittime meridionali del Risorgimento: l'autore Gennaro ZonaSarà Gennaro Zona, insigne meridionalista ed economista, l’ospite della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Terra di Capitanata, in occasione della Giornata della Memoria per le ... foggiacittaaperta.it Posti in piedi per Gabriella Genisi! Francesca Franceschi Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook