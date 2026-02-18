Di seguito il comunicato: Francesca Lopez, detta Chicca, è maresciallo dei Carabinieri e opera nel Salento. Trent’anni, ribelle, è una militare che non si arrende al ruolo di comprimaria in un mondo ad appannaggio maschile: al pari della collega Lolita Lobosco (ormai celeberrima anche grazie alla trasposizione televisiva), è figlia della penna di Gabriella Genisi, una delle autrici più amate del mondo del “noir” italiano. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 18.30, la scrittrice pugliese torna negli spazi della libreria Ubik di Foggia per presentare il suo ultimissimo romanzo, La Specchia del diavolo (Rizzoli, 2026). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia: presentazione del nuovo romanzo di Gabriella Genisi "La Specchia del diavolo", oggi presente l'autrice

Alla Ubik di Foggia torna Gabriella Genisi con il nuovo romanzo ‘La Specchia del diavolo’Gabriella Genisi torna alla libreria Ubik di Foggia mercoledì 18 febbraio alle 18.

"Punizione a due in area", al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe FareseSabato 14 febbraio, alle 11, il Maschio Angioino di Napoli ospita la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.