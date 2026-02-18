Foggia | presentazione del nuovo romanzo di Gabriella Genisi La Specchia del diavolo oggi presente l' autrice
Di seguito il comunicato: Francesca Lopez, detta Chicca, è maresciallo dei Carabinieri e opera nel Salento. Trent’anni, ribelle, è una militare che non si arrende al ruolo di comprimaria in un mondo ad appannaggio maschile: al pari della collega Lolita Lobosco (ormai celeberrima anche grazie alla trasposizione televisiva), è figlia della penna di Gabriella Genisi, una delle autrici più amate del mondo del “noir” italiano. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 18.30, la scrittrice pugliese torna negli spazi della libreria Ubik di Foggia per presentare il suo ultimissimo romanzo, La Specchia del diavolo (Rizzoli, 2026). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Alla Ubik di Foggia torna Gabriella Genisi con il nuovo romanzo ‘La Specchia del diavolo’Gabriella Genisi torna alla libreria Ubik di Foggia mercoledì 18 febbraio alle 18.
"Punizione a due in area", al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe FareseSabato 14 febbraio, alle 11, il Maschio Angioino di Napoli ospita la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Closing Foggia, Chionna dà il benvenuto ai nuovi patron e predica ottimismo: La squadra si rialzerà; Foggia: presentazione del nuovo romanzo di Gabriella Genisi; Foggia, esonerato il ds Musa. Attesa per la presentazione del nuovo tecnico Michele Pazienza; Foggia Calcio, dopo il passaggio nuovo organigramma società: Masi dg e Musa resta ds, in rialzo Degli Esposti.
Foggia: presentazione del nuovo romanzo di Gabriella Genisi La Specchia del diavolo, oggi presente l'autriceFrancesca Lopez, detta Chicca, è maresciallo dei Carabinieri e opera nel Salento. Trent’anni, ribelle, è una militare che non si arrende al ruolo di comprimaria in un mondo ad appannaggio maschile: al ... noinotizie.it
Il Foggia volta pagina, l'annuncio di Casillo: C'è il nullaosta dal Tribunale, presto l'atto definitivoDurante la presentazione del nuovo tecnico rossonero, Vincenzo Cangelosi, Gennaro Casillo ha annunciato l'arrivo del nullaosta da Bari. Con la chiusura della pratica, la gestione e la proprietà del cl ... foggiatoday.it
Grazie a Irene Vella per questa bellissima intervista su Di•Lei in cui riesco a parlare di un sacco di cose, tipo il Constructive Network. Ma soprattutto di un sacco di persone: Giuliano Pavone, Isa Grassano, Paola Varalli, Anna Allocca, Gabriella Genisi, Adele Li facebook
La carabiniera ribelle di Gabriella Genisi: una delle voci più amate del noir italiano ritrova il pubblico di #Foggia x.com