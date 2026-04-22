La situazione nel mondo è ormai fuori controllo Eppure molte attività procedono senza sosta anzi

In un periodo caratterizzato da tensioni crescenti, molte attività continuano senza sosta, nonostante le difficoltà globali. La situazione internazionale si aggrava, e le crisi si susseguono senza soluzione immediata. Le notizie quotidiane riportano eventi di varia natura, dall’instabilità politica ai conflitti aperti, mentre le persone continuano a svolgere le loro routine. La realtà attuale sembra riflettere un quadro di continui scontri e incertezze.

Da un po’ di tempo l’umanità sta mostrando la sua parte meno qualificata, se non addirittura quella più disdicevole. L’ affermazione non è riferita solo alle violenze, il più delle volte gratuite, che a diverso titolo e con forza sproporzionata rispetto all’evento che le scatena, vengono messe in atto dal popolo. Nella situazione attuale “brillano” con particolate evidenza coloro che dovrebbero assicurare il buon governo dei popoli che li hanno scelti per rappresentarli. Gli stessi cha tentano di far ciò senza criterio e, per di più, con comportamenti che definire arroganti è ancora poco e tracotanti altrettanto. I fatti si commenterebbero già da soli, tanto sono fuori di ogni range di scorrettezza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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